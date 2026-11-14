Ajedrez: prosiguió el Abierto de la Sociedad Española y jugaron en Mar de Ajó

La competencia organizada por la Sociedad Española y la fiscalización del Círculo de Ajedrez de Olavarría, completó una nueva ronda y ya no hay trebejistas con puntaje ideal.

El tradicional certamen que se juega con un formato de sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 60 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por jugada tiene a Horacio Pereyra, Agustín Pandini y José Barberi como líderes en la categoría Federados. Los jugadores, suman 3,5 puntos sobre 4 posibles.

Por su parte, en Cuarta Categoría, Bernardita Lencinas lidera con 3,5 puntos, seguida por Sergio Castiñeiras, Francisco Venturini y Lucas Cazoux con 3.

Previamente, el pasado fin de semana, en Mar de Ajó se completó la 8° edición del Torneo Abierto y fue con presencia olavarriense y destacados resultados.

Horacio Pereyra fue segundo en el Blitz con 6 puntos sobre 7 posibles y entre casi 100 jugadores completó 4.5 puntos sobre seis posibles para ubicarse en el Top20.

El certamen que consagró a Leonardo Tristán también contó con la participación de Alan Pedreira.