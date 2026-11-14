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Ajedrez: prosiguió el Abierto de la Sociedad Española y jugaron en Mar de Ajó

Durante el transcurso de la última semana prosiguió la disputa del Torneo Abierto de la Sociedad Española en sus dos categorías. Además, hubo doble presencia olavarriense en el tradicional Torneo Abierto de Mar de Ajo.

Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 14:15

Por Redacción

La competencia organizada por la Sociedad Española y la fiscalización del Círculo de Ajedrez de Olavarría, completó una nueva ronda y ya no hay trebejistas con puntaje ideal.

El tradicional certamen que se juega con un formato de sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 60 minutos iniciales más 30 segundos de incremento por jugada tiene a Horacio Pereyra, Agustín Pandini y José Barberi como líderes en la categoría Federados. Los jugadores, suman 3,5 puntos sobre 4 posibles.

Por su parte, en Cuarta Categoría, Bernardita Lencinas lidera con 3,5 puntos, seguida por Sergio Castiñeiras, Francisco Venturini y Lucas Cazoux con 3.

Previamente, el pasado fin de semana, en Mar de Ajó se completó la 8° edición del Torneo Abierto y fue con presencia olavarriense y destacados resultados.

Horacio Pereyra fue segundo en el Blitz con 6 puntos sobre 7 posibles y entre casi 100 jugadores completó 4.5 puntos sobre seis posibles para ubicarse en el Top20.

El certamen que consagró a Leonardo Tristán también contó con la participación de Alan Pedreira.

 

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