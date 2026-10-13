Loma Negra tuvo su “Gran Prix” con Lanús e Independiente como invitados

Independiente de Avellaneda se consagró campeón del Grand Prix organizado por la Subcomisión de Fútbol del Club Loma Negra que se extendió durante domingo y lunes pasado en el escenario de Villa Alfredo Fortabat.

Futbolistas nacidos en 2013 de la Ciudad y la Región vivieron dos jornadas de puro fútbol en instalaciones de la entidad “Celeste” que además tuvo la presencia de Lanús e Independiente.

El “Rojo” fue finalmente el campeón del certamen que también reconoció al subcampeón, el goleador, el mejor jugador, la valla menos vencida y el equipo Fair Play. También hubo premio para la participación destacada y el compromiso.

Del evento que llegó a su fin en la jornada del lunes feriado participó, además de los dos clubes de AFA, la Selección de Olavarría.