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Loma Negra tuvo su “Gran Prix” con Lanús e Independiente como invitados

Con 12 equipos y la participación de Lanús, Independiente y la Selección de Olavarría, el Club Social y Deportivo Loma Negra tuvo su “Gran Prix” para la categoría 2013. 

Martes, 13 de octubre de 2026 a las 21:40
Fotos: Verito Fotografías // Prensa Loma Negra

Por Redacción

Independiente de Avellaneda se consagró campeón del Grand Prix organizado por la Subcomisión de Fútbol del Club Loma Negra que se extendió durante domingo y lunes pasado en el escenario de Villa Alfredo Fortabat.

 

 

Futbolistas nacidos en 2013 de la Ciudad y la Región vivieron dos jornadas de puro fútbol en instalaciones de la entidad “Celeste” que además tuvo la presencia de Lanús e Independiente.

El “Rojo” fue finalmente el campeón del certamen que también reconoció al subcampeón, el goleador, el mejor jugador, la valla menos vencida y el equipo Fair Play. También hubo premio para la participación destacada y el compromiso.

 

 

Del evento que llegó a su fin en la jornada del lunes feriado participó, además de los dos clubes de AFA, la Selección de Olavarría.

 

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