Municipales es otro de los equipos que cambiará de DT para la temporada 2027 ya que confirmó la salida de Matías Velázquez de los planteles de Primera División y Sub21.

Al igual que Ferro y El Fortín, el elenco del Sindicato tendrá cara nueva en el banco de suplentes la venidera temporada tras la decisión de la no continuidad de Velázquez y su equipo de trabajo.

El ahora ex entrenador llegó a la entidad en 2026 y sumó 17 victorias, 5 empates y 5 derrotas en la temporada cayendo en la Final de la “Copa Marinangeli” y en Semifinales del Torneo Oficial.