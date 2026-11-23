En la jornada del último domingo, Regatas no pudo hacer valer su localía y terminó su temporada donde tuvo a Francisco Fornes como una de sus principales figuras.

El equipo de Concepción del Uruguay quedó eliminado ante Centro Sportivo Peñarol. Fue 2 a 1 la serie donde el juvenil olavarriense tuvo una destacada actuación para cerrar su primera temporada en una de las competencias más importantes del país.

Francisco Fornes fue una de las principales figuras del encuentro inaugural con 22 puntos y 12 rebotes en el triunfo 71 a 51, luego aportó 7 puntos y 7 rebotes en la caída en Rosario del Tala por 69 a 53 y se despidió del certamen, el pasado domingo, con 7 puntos, 14 rebotes y 1 recupero en la derrota 61 a 52.

Previamente, el “Celeste” había asegurado su presencia en la tercera categoría del básquet nacional tras derrotar a Parque Sur en el clásico de la ciudad.