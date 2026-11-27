Estudiantes recibe a Atenas en el Maxigimnasio por el segundo punto de los Play-Off del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y de lograr la victoria clasificará al Final Four.

El “Bata” recibe este viernes a Atenas de La Plata desde las 21:30 hs. en el Parque Guerrero y buscará este viernes dar el paso definitivo hacia el Final Four -instancia definitoria del certamen- luego de la victoria lograda en la capital provincial la pasada semana.

En caso de que Atenas consiga la victoria, la serie se extenderá a un tercer y decisivo partido, que se disputará este sábado nuevamente en el Maxi Gimnasio del Parque Carlos Guerrero. También será desde las 21:30 hs.