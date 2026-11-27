Las categorías Juveniles y Menores masculinas y Juveniles Femeninas de Estudiantes participaron de la ronda Final de la Liga organizada por la Asociación Amiga del Balonmano y fue con dos quintos puestos y un cuarto lugar.

El sábado fue el turno del equipo de menores en Chacabuco que jugó el Súper8. En el primer cruce por los Cuartos de Final cayeron 34 a 33 frente a Escuela Bonifacia de Los Toldos y en la siguiente instancia ganaron el cruce frente a Tapalqué por 39 a 22 para alcanzar la quinta colocación de la clasificación.

Por su parte, el domingo en Mercedes compitieron los equipos juveniles en el Súper6 tanto masculino como femenino.

Dentro de la categoría femenina, hubo derrotas para el “albinegro” frente a Riestra por 30 a 19 en Semifinales y ante Mercedes por 36 a 28 en el duelo definitorio del último lugar del podio por lo que terminó cuarto.

Por el lado de los Caballeros, quedó ubicado en el quinto lugar luego de perder ante 9 de Julio por 29 a 22 y ante Mercedes por 43 a 29 en la última presentación de la jornada.

Fuente: prensa CAE