El olavarriense no deja de sorprender y mientras se prepara para regresar al 20x10 y para ser padre por primera vez, brindó una entrevista a Pádel Review donde contó que participó en un concurso de pesca.

“Esperando que Ale esté al 100% para poder a competir. Es duro, pero se toma siempre con una sonrisa, con ganas de seguir aprendiendo, aprovechando a mejorar algunos aspectos, pero sabemos que son cosas que pueden pasar en el deporte. La carga mental y física, son altísimas, entonces estas cosas pueden pasar”, sostuvo Federico Chingotto sobre el parate de más de un mes en el circuito de Premier Pádel por la lesión en una de las manos de su compañero.

Buscándole un lado positivo al alejamiento obligado de la pista y resignarse a perder el N°1 del ranking, Chingotto destacó que “tal vez nos venía bien este parate para reenfocarnos, para refrescar la cabeza, para aprovechar otros momentos de también de nuestras vidas, pero enterarnos fue un baldazo de agua fría” y ratificó su futura paternidad de un varón y el nuevo rol en el que se encuentra.

“Creo que para el Máster Final estamos de vuelta en la cancha" se ilusionó el “Súper-Ratón” sobre el cierre de la temporada que se dará cita en Barcelona, pero también confirmó que si Galán no estará “miraré quién es el que queda suelto, de revés o de drive lo que toque, iré con todas las ganas”.

Sobre la falta de competitividad y la ausencia dentro del circuito, por lo que sostuvo, un desconocimiento del reglamento, “Chingo” confirmó que siente necesidad de competir: “Es algo que necesito, que me lo pide el cuerpo y que, aunque sea algo tengo que estar. Es más, me anoté en un torneo de pesca, imagínate... necesitaba competir como sea”.

El deportista subcampeón del mundo en Qatar contó que “fue duro, tuve 6 horas ahí luchando en la arena caminando, destrozado. Quedamos 13° de 39 que había, así que super bien en mi primera experiencia. Feliz, pero cansadísimo”.

Fuente: extracto entrevista Pádel Review