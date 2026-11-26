La Cámara de Diputados aprobó en el inicio de la sesión de este jueves el proyecto de ley para regular las apuestas online y combatir la ludopatía impulsado por el oficialismo. Ahora, esa polémica iniciativa, a la que la oposición pidió votar en particular, pasará al Senado para su sanción definitiva.

El visto bueno de la Cámara baja se dio luego del fracaso en la sesión del miércoles a la noche, cuando se pasó a un cuarto intermedio para este mediodía por diferencias entre los bloques sobre el texto que se iba a tratar.

La votación estuvo precedida por varias horas de negociaciones y diferencias entre los bloques, principalmente por el destino y la distribución de los fondos que contempla la normativa. Uno de los principales puntos de discusión fue el financiamiento de programas para clubes de barrio y becas deportivas, además de los recursos destinados a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

El proyecto crea un Fondo de Salud Mental y Ciberludopatía, destinado a financiar acciones de prevención, detección, asistencia y tratamiento. Se nutrirá con el 100% de los montos que las empresas de apuestas online destinen a publicidad. De esos recursos, el 70% se distribuirá entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará en manos del Ministerio de Salud provincial.

También establece un Fondo de Bien Público y Deportivo, que se financiará con el 3% de los premios de las apuestas online autorizadas y la recaudación adicional que genere el incremento de hasta el 3% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad. Los recursos estarán destinados a programas de infraestructura, actividades y prevención en clubes de barrio, centros de jubilados, entidades culturales y sociedades de fomento, además de becas para deportistas bonaerenses.

Cruces en Diputados por las apuestas online

Durante el debate, el presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, cuestionó el esquema de distribución de los fondos y propuso que los recursos destinados a las entidades deportivas lleguen a los municipios a través del CUD. También planteó diferencias con el mecanismo de creación de fiscalías especializadas para investigar el juego ilegal.

Desde el oficialismo, Tignanelli defendió el texto y sostuvo que la Provincia debe avanzar en la regulación de las apuestas mientras no exista una prohibición nacional. Otros legisladores destacaron la importancia de la iniciativa frente al crecimiento del juego online y su impacto en distintos sectores sociales.

En la misma sesión, Diputados también aprobó la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre, prorrogó las licencias de los legisladores Gustavo Pulti y Gustavo Coria y modificó el reglamento interno para permitir la participación y votación remota de las diputadas que atraviesen un embarazo.

El proyecto busca establecer un marco integral para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes. La discusión incluye diferencias sobre los mecanismos de control y los fondos destinados a atender las consecuencias de las apuestas. La iniciativa también cuenta con el respaldo de la Iglesia, que mantuvo reuniones con legisladores para reclamar una respuesta frente al avance del juego compulsivo.