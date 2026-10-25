“Chingalán” es baja del tercer Major de la temporada y se despide del "1"

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño anunció, en las últimas horas su ausencia del tercer Major de la temporada organizada por Premier Pádel por una lesión.

Una leve lesión de Alejandro Galán obligó a la segunda mejor pareja del mundo a darse de baja de uno de los torneos más importantes del calendario y aunque pocos detalles han trascendido, no estaría en duda su participación en el Mundial con la Selección de España.

La “Chingalán” que en el World Pairs de Kuwait se había adjudicado el Mundial por parejas de la Federación Internacional de Pádel no solo se pierde la primera competencia del 2026, sino que también queda sin chances de llegar a la cima del ranking y los “Golden Boys”, Agustín Tapia y Arturo Coello, firmarán en 2026 su tercera temporada consecutiva en Premier Padel como números uno.

Fuente: Marca