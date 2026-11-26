En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves, el oficialismo logró aprobar por mayoría el proyecto enviado por el Ejecutivo por el cual se modifica el artículo 23 de la ordenanza fiscal 2460/99. Con ese cambio, que deberá convalidarse en Asamblea de Mayores Contribuyentes, las tasas municipales se ajustarán de manera mensual y no semestral como en la actualidad.



El proyecto enviado argumenta que “en un contexto de variación sostenida de precios, la rigidez de montos fijos que solo se revisan por ordenanza con periodicidad semestral conduce inevitablemente a un desfasaje entre el costo real de las prestaciones municipales y lo efectivamente percibido, erosionando la capacidad de financiamiento de los servicios que el Municipio debe garantizar”.

Según la argumentación de la Comuna, “la actualización mensual permite incorporar en forma gradual la variación de precios, en lugar de concentrarla en dos momentos del año, y mantiene una correspondencia más estrecha entre el costo de los servicios y los importes que se perciben por ellos”.

El concejal Juan Ignacio Moreno fue el encargado de presentar la ordenanza y destacó que en varios municipios de la Provincia -como General Pueyrredón, Ituzaingó y Avellaneda- y la Ciudad de Buenos Aires se actualiza de manera similar a la propuesta, es decir, mensual.

La oposición no acompañó la iniciativa. Los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y Partido Libertario plantearon sus disidencias y manifestaron su anhelo de que sea rechazado en la instancia de la Asamblea.



Hilario Galli del bloque del PRO señaló que el proyecto esconde un aumento impositivo, ya que por el interés compuesto que arrastra el “Índice de Precios al Consumidor”, finalmente, si se computa de manera anual, los vecinos pagarán un 7% más que lo que estaban pagando con la actualización semestral.

Aclaró que no solamente se incrementará de esta manera la tasa por Servicios Urbanos, sino también los importes mínimos de la Tasa de Seguridad e Higiene, el llamado “derecho de uso de espacio público”, control de marcas y señales, la Tasa vial, los servicios de bromatología, el derecho de publicidad y propaganda, y las patentes de rodados municipales, entre otros tributos.



Galli calculó que anualmente el Municipio recibirá “2 mil millones de pesos más por este pequeño cambio de régimen. “Es como un aguinaldo, en vez de 12 cuotas, serán 13”, comparó.

Indicó además que no se trata solamente de un cambio de periodicidad, sino que “estamos institucionalizando la inflación como un mecanismo de recaudación del municipio”. Acotó que “probablemente algunos costos del municipio se actualizan mensualmente, pero no todos”.



Por su parte, la concejal Adela Casamayor explicó que el Partido Libertario tampoco acompañará y consideró que “no están escuchando a los vecinos”. Consideró que bajará aún más la cobrabilidad.

Francisco Gonzalez (UCR) manifestó su preocupación por la mirada “absolutamente recaudatoria” y apuntó que ningún servicio aumenta de manera mensual.



Guillermo Lascano (LLA) dijo que se trata de “una medida que describe de cabeza a pies la gestión” y marcó coincidencias con Galli respecto del impacto mayor en el valor final al aplicar la llamada “fórmula compuesta”.

