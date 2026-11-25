Agustín Torre volvió a presentarse en una competencia de Premier Pádel y en Acapulco, cayó en primera ronda.

En la noche del pasado martes, Agustín Torre y Diego Arredondo García debutaron en el cuadro principal del Major de México y fue con derrota en Treintaidosavos de Final ante Leonel Aguirre y Pablo Lijo por un doble 6/3 en 1 hora y 1 minuto dentro del 20x10.

El olavarriense y el mexicano había llegado a la clasificación por la Wild Card de la organización en el último gran premio de la temporada 2026.