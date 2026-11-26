El hockey del Club Estudiantes sigue cerrando su año y fue el final para dos categorías en las competencias que organiza la Federación Tandilense de Hockey.

El pasado jueves, la Primera División viajó hasta la ciudad de Azul para jugar por el quinto y sexto puesto de la Federación Tandilense de Hockey y fue derrota.

Por otro lado, en la cancha de Uncas de Tandil se jugó la final de los Play-Off para la Sub16 y fue caída del “Bataraz” ante Remo en los shootouts.

Los resultados:

En Primera División:

Remo 2 – 0 CAE

Sub16:

Remo 1 – 1 (Ema Ramírez) CAE. Shootouts: 4-3

Fuente: prensa CAE