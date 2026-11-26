Organizado por la Subcomisión de Vóley y a desarrollarse durante el venidero fin de semana, la nueva edición del Vóley Futuro tendrá un récord de 109 equipos inscriptos, más de 1.200 chicos y chicas de distintos puntos del país y una estructura organizativa sin precedentes.

La presentación del evento realizada en las últimas horas, contó con la presencia del presidente de Estudiantes, Juan Manuel Falabella; el coordinador de vóley, Guillermo Ducuing; y Mauricio Correge, integrante de la Comisión Directiva y presidente de la Subcomisión de Vóley, quienes compartieron detalles de una edición que tendrá como gran novedad la incorporación del Microgimnasio, con sus dos nuevas canchas, y una estructura de 15 espacios de juego distribuidos entre la sede central y dos subsedes.

Para Guillermo Ducuing, se trata de una dimensión que muchas veces resulta difícil de comprender desde afuera: “Es muchísimo el trabajo que hay detrás. Son incontables los detalles que hay que contemplar para que todo funcione, desde la alimentación y el alojamiento hasta la competencia y los espacios de esparcimiento. Es una organización que demanda muchísima gente y que se prepara durante mucho tiempo”.

En ese sentido, el coordinador destacó especialmente el respaldo institucional y el compromiso de quienes forman parte de la disciplina. “Todo esto es posible porque tenemos un Club muy importante detrás, con una Comisión Directiva que acompaña y apoya, un cuerpo de entrenadores espectacular y un equipo de trabajo que se compromete muchísimo. Es fundamental contar con esa estructura para poder llevar adelante un evento de estas características”, expresó.

Por su parte, Juan Manuel Falabella manifestó el orgullo que representa para la institución recibir a tantas delegaciones y volver a posicionar a Estudiantes como sede de un encuentro de semejante magnitud. “Estamos ante una convocatoria extraordinaria. Por la cantidad de equipos y chicos que vamos a recibir, seguramente estemos frente a uno de los eventos más convocantes de la historia del Club. Para nosotros es un orgullo, pero también una enorme responsabilidad”, señaló el presidente, quien además reconoció y felicitó al equipo de trabajo del vóley por la trayectoria y el esfuerzo que permiten sostener el crecimiento del certamen.

La edición 2026 tendrá un despliegue deportivo sin precedentes. Durante el sábado se disputarán 156 partidos, mientras que el domingo habrá otros 138, distribuidos en 15 canchas que funcionarán simultáneamente. En la sede central estarán disponibles las dos canchas del Minigimnasio, las dos del nuevo Microgimnasio, las cuatro del Maxigimnasio y una del gimnasio Maxi. A esto se sumarán las dos subsedes: el CEF N°44 y el gimnasio de la Escuela N°17.

Mauricio Correge, uno de los principales responsables de la organización, puso especial énfasis en la incorporación del nuevo espacio deportivo: “Estamos muy contentos de poder estrenar el Microgimnasio en este torneo. Cuando las delegaciones llegan y conocen las dos nuevas canchas que construyó el Club, realmente se sorprenden. Es una obra que demandó un gran esfuerzo de la Comisión Directiva y que ahora también nos permite ampliar nuestra capacidad organizativa”, destacó.

La competencia contará además con 17 árbitros pertenecientes al Colegio de Árbitros de Olavarría y recibirá delegaciones de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

El trabajo organizativo también involucra a las familias, los colaboradores y los sponsors que acompañan históricamente a la disciplina. Correge resaltó que habrá padres colaborando en los accesos y distintos sectores del Club, mientras que el staff del vóley estará abocado a supervisar cada detalle. “Cada edición representa un desafío mayor porque crece la cantidad de participantes y también la responsabilidad. Queremos que todos los que nos visiten puedan disfrutar de un fin de semana que sea una verdadera fiesta deportiva”, remarcó.

Más allá de la magnitud de la convocatoria, el torneo también representa una instancia fundamental dentro del proyecto deportivo de Estudiantes. Para muchas instituciones, el Vóley Futuro funciona como cierre de temporada y, al mismo tiempo, como una oportunidad para que sus categorías formativas sumen competencia, experiencia y preparación de cara al próximo año.

Con esa mirada, el desafío ya está puesto en lo que viene. “Siempre hay que ir por más. Terminamos una temporada muy buena, pero sabemos que todavía tenemos mucho por crecer. Queremos seguir fortaleciendo las categorías, generar más oportunidades de competencia y continuar desarrollando el vóley del Club”, concluyó Ducuing.

Once ediciones, 109 equipos, más de 1.200 chicos y chicas, 294 partidos programados y 15 canchas en simultáneo. Los números hablan de una convocatoria extraordinaria, pero detrás de cada uno de ellos hay meses de planificación, compromiso y trabajo colectivo. El Vóley Futuro es mucho más que un torneo, es un punto de encuentro.

Fuente: prensa CAE