Bajo el lema “María nos convoca, bienvenidos todos”, se realizará en Olavarría la Fiesta de la Inmaculada Concepción, una convocatoria abierta a toda la comunidad y promovida desde las distintas parroquias de la localidad.

La actividad comenzará a las 18 en el Parque Mitre. Los organizadores solicitaron a quienes concurran que lleven sus propias sillas para participar de la celebración.

En caso de lluvia, el encuentro se trasladará a Monte Viggiano.

La convocatoria es para el martes 8 de diciembre, en el marco de una de las principales celebraciones del calendario católico.