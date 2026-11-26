Tres reconocidos atletas suman propuestas al calendario pedestre de Olavarría y llegan con las 1° ediciones de carreras que prometen masiva convocatoria y consolidarse en la nutrida agenda local.

En Sierra Chica, se correrán los “10K Granito Rojo” y destacados deportistas a nivel país han confirmado su presencia a la propuesta impulsada por Luciano Sosa.

La competencia tendrá lugar en el Parque La Hormiga el próximo 20 de diciembre con largada desde las 17:30 hs., para "esquivar" a las altas temperaturas y ya se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte de la edición inaugural.

Previamente, también en diciembre, llega una nueva propuesta del Kenya Race que conduce Ramiro Ferreyra, una competencia de running para corredores de todos los niveles.

La jornada contará con dos modalidades, 5K y 10K, está prevista en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” y sus inmediaciones el venidero 13 de diciembre y el periodo de inscripción se encuentra en sus últimas semanas.

Por otro lado, en Hinojo y con motivo de conmemorar el 140° aniversario de la localidad se producirá el estreno de “Hinojo Corre”.

La competencia organizada por 4M Running, el grupo hinojense que lidera Mauricio Olivera será sobre distancias de 3 y 6K y tuvo su presentación.

El evento será fiscalizado por el Grupo Kiñewn y tendrá lugar el 16 de enero próximo marcando el comienzo de un año prometedor con muchos kilómetros por sumar para iniciados, expertos y cualquier running que quiera dar sus primeros pasos en la disciplina.