La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Loma Negra convocó a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria donde, entre los temas principales, se tratará la Memorial y Balance del último ejercicio.

La entidad “Celeste” presidida por Alejandro Gasperini tendrá Asamblea y se llevará a cabo el venidero 22 de diciembre a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria en el domicilio sede social.

Dentro del encuentro del que podrán participar con voto aquellos socios con más de seis meses de antigüedad y vitalicios con cuota al día y no contar con sanciones disciplinarias activas, se tratará entre otros temas la Memoria, inventario y balance correspondiente al periodo cerrado al 30-09-2026.

Aquellas personas interesadas podrán solicitar la información desde el 7 de diciembre próximo en secretaría.