Florencia Salguero participó de la 3ª Capacitación de Árbitras Federales que organizó el Consejo Federal del Fútbol Argentino junto a la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina.

La integrante de la Asociación de Árbitros de Olavarría compartió dos jornadas en San Nicolás donde hubo evaluaciones físicas y actividades teóricas y prácticas supervisadas por integrantes del Departamento de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino.

También dijo presente Juan Pablo Pompei que fue uno de los “profes” a cargo de las actividades durante los dos días.