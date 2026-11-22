Organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría y fiscalizada por el Grupo Kiñewn, se corrió la 5° edición de la carrera en memoria de Diego Wagner Clar y los 43 tripulantes del submarino Ara San Juan y fue con alrededor de 200 atletas.

En inmediaciones de la réplica al submarino ubicado en Hinojo se corrieron los 10 y 5 kilómetros recordatorios de los tripulantes del submarino Ara San Juan con un buen número de atletas y gran marco de público.

Posterior al acto protocolar dónde hablaron funcionarios municipales y Emilio, el papá del olavarriense Capitán de Corbeta, se realizó la tradicional carrera por la localidad.

En la distancia de 10K, Diego Ortiz lideró las dos vueltas del recorrido y cruzó el arco de llegada en primer lugar con un registro de 34:10. Detrás se ubicaron Pablo Catalini con 35:00, Diego Arias de Azul con 35:11, Carlos Devia y Marcelo Gallo.

Entre las Damas, la victoria fue para Laura Trumpio con 44 minutos y fue escoltada por Marianela Fernández con 46:43, Fernanda Olivetto con 47:23, Agustina Fernández y Karen Garabento.

Además, hubo 5K, Mauro Olivera con 17:53 fue el ganador en Caballeros con Maximiliano Moreno y Carlos Maldonado como escoltas, mientras que en Damas, Valentina Martín ganó con 21:08 con Romina Molina y Luciana Ferraro completando el podio.

De la competencia participó también Arsenal Naval Azopardo de Azul que completaron el recorrido de una vuelta.