La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz presentó un estudio titulado “Vidas atravesadas por el algoritmo. Uso de internet, redes e inteligencia artificial en jóvenes en cruce con la Educación Sexual Integral” que se basó en una encuesta a 2.137 jóvenes de entre 12 y 21 años de 85 municipios de la provincia, incluida Olavarría, además de entrevistas, grupos focales y talleres participativos.



Según los datos publicados, el 94% de las y los jóvenes bonaerenses tiene celular propio, el 55,9% pasa su tiempo libre frente a las pantallas y el 17,4% permanece más tiempo en los entornos virtuales que fuera de ellos.



Además, el 63,4% utiliza inteligencia artificial diariamente y la mitad de quienes recurren a esa tecnología la emplea para hacer tareas escolares. Son algunos de los datos de un informe que advierte sobre la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes, así como los riesgos de violencia y exposición a los que están expuestos en internet.



El informe advierte que más del 40% no verifica ni contrasta la información que recibe de los sistemas de inteligencia artificial.



El relevamiento también pone el foco en las situaciones de violencia digital y los riesgos vinculados con la exposición a contenidos y contactos en las redes. Entre los problemas identificados aparecen el ciberacoso, el grooming, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la manipulación de fotografías mediante inteligencia artificial.



En los grupos focales, las adolescentes relataron situaciones de acoso por parte de adultos en plataformas como TikTok, mientras que el informe señala que las mujeres y las personas LGTBI+ están más expuestas a formas de violencia digital sexualizada. Mientras que el 15% tiene miedo a ser escrachado, el 10% recibió contenido sexual de un desconocido y a un 8% le pidieron material.



La investigación también aborda las inquietudes de las juventudes en materia de Educación Sexual Integral (ESI). La salud mental fue la temática más elegida por quienes manifestaron interés en profundizar sus conocimientos, con el 37,86% de las respuestas.

Además, el informe detectó diferencias entre géneros: entre los varones predominó el desinterés por profundizar en los contenidos de ESI, mientras que las mujeres expresaron mayor interés en cuestiones vinculadas con la salud mental y las emociones.



El trabajo fue elaborado en el marco del programa provincial ESI con Amigues y también incluye propuestas de intervención en los ámbitos educativo, comunitario, institucional y legislativo, además de recomendaciones dirigidas a las plataformas digitales para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.



Fuente: DIB