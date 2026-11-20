La 53ª edición de la Tandilia, una de las competencias deportivas más tradicionales de Tandil, volvió a ser muy convocante y entre el millar de atletas, hubo olavarrienses que se destacaron.

La tradicional carrera sobre 11.111 metros con largada en el Centro Integrador Comunitario de La Movediza y llegada en el playón del Polideportivo Municipal, junto al Lago del Fuerte se corrió en horario vespertino con gran marco de participación y público.

Nahuel Di Leva y Luján Urrutia se destacaron durante la jornada al quedarse con las respectivas clasificaciones. Di Leva se quedó con la clasificación masculina por segundo año consecutivo, mientras que Urrutia consiguió su octava victoria en la prueba.

Entre las presencias olavarrienses, Diego Ortiz y Leonardo Landaburu se ubicaron en el Top20. Ortiz fue 17° con 38:13 y ganó su categoría y Landaburu, 19° con 38:33.

Por otro lado, en el formato Postas, el tercer puesto de la general fue para CB Running con un tiempo de 39:15. El equipo estuvo compuesto por Valentino Lima D´ Amico, Bruno Pezet Paz, Nicolás Pezet Paz y Matías Lazarte.