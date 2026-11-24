Racing y Estudiantes, apenas un par de semanas después de haber definido al semifinalista de la Región Pampeana Sur del TRFA, volverán a enfrentarse este martes a las 20.30 en el “José Buglione Martinese” en la final de los playoffs de la Copa “Juan Domingo Marinangeli”.

Ambos llegaron a esta instancia en dramáticas definiciones por penales: los chairas luego de eliminar a San Martín de Sierras Bayas y Estudiantes a Municipales, al cabo de sendos 2-2 en el tiempo regular.

Será el árbitro de esta nueva edición del clásico tradicional del deporte olavarriense Nicolás Rodríguez, con Emiliano Peralta y Ariel Benito como asistentes. Si al cabo de los 90’ el encuentro finalizara empatado deberán recurrir a la definición desde el punto del penal.

El ganador de este encuentro se medirá con Espigas, vencedor de la primera parte de los playoffs. De no ser Racing, el que surja de este compromiso deberá jugar con los chairas (ganadores de la fase regular) por el título de 2026.

En caso de ganar Racing el juego de este martes y hacerlo luego en el partido con Espigas, se consagrará automáticamente campeón olavarriense, sin necesidad de afrontar el juego final.