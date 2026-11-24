Este martes se produjeron dos novedades de importancia sobre la situación del jardín 905 de Loma Negra.

Una provino del ámbito judicial y es la conclusión a la que llegó la pericia realizada sobre las instalaciones del inmueble ubicado en la localidad y que sufrió un incendio en la madrugada del 24 de octubre pasado.

En el documento, aportado por la fiscalía 4, a cargo de la causa judicial, se señala que “conforme a los indicadores relevados durante la inspección ocular, patrones de afectación térmica observados y el elevado nivel de destrucción producido por la acción térmica, se concluye que el siniestro fue resultado compatible con un desperfecto eléctrico en el sector izquierdo del ingreso al establecimiento”.

Se agrega que “se constató que el área de origen se localiza en el entretecho, donde se relevaron los mayores indicadores de afectación térmica y daños sobre componentes de la instalación eléctrica. Asimismo, el disyuntor correspondiente al circuito de iluminarias del sector afectado se encontraba en posición de servicio”.

Se precisa además que “no se detectaron evidencias compatibles con una acción intencional, utilización de acelerantes o alguna fuente de calor extrema”.

La pericia revela que “no se evidenciaron indicios de fenómenos compatibles con una explosión o deflagración vinculados al uso de artefactos alimentados por gas natural”.

También desde el ámbito judicial se aclaró que el inmueble se encuentra ya disponible para que puedan realizarse las obras de adecuación necesarias.

La otra novedad fue la suspensión de la reunión entre miembros de la Asociación Cooperadora y representantes del Consejo Escolar que había sido convocada para el viernes 27 de noviembre.

Sin fecha de encuentro pautada, no hubo precisiones respecto de los motivos de la cancelación.