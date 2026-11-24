Desde la Subsecretaría de Cultura anunciaron la realización de la segunda edición de La Noche de las Librerías, una propuesta cultural que busca promover la lectura y el encuentro comunitario en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: la Casa del Bicentenario.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con las librerías locales Cervantes, Aladino, El Faro de Alejandría, El Puente, Fidias, La Popu y La Última Hoja, que pondrán a disposición del público una amplia y diversa oferta de títulos, géneros y autores.

Durante ambas jornadas —el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, de 19:00 a 23:30 horas—, los asistentes podrán recorrer los stands y acceder a material literario, mientras disfrutan una programación complementaria que incluye actividades culturales, propuestas artísticas en vivo y un sector gastronómico.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta pensada para disfrutar en familia, descubrir nuevas lecturas, dialogar con escritores locales y fortalecer el vínculo con los espacios culturales de Olavarría.

