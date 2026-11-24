Teo Gamondi volvió a decir presente en una competencia de la Federación Internacional de Pádel y logró el subcampeonato en Chile.

Gamondi, junto al balcarceño Mateo Rivero, cerró la temporada internacional con derrota en San Antonio, Chile. Fue por 6/7, 6/3 y 2/6 la caída ante Nahim Díaz y Leonardo Yob.

Previamente, el olavarriense y el oriundo de Balcarce, habían iniciado la competencia en los Octavos de Final con triunfo en tres sets ante Alan Hurtado y Lorenzo Yob y en Cuartos de Final se impusieron a Geremías Caluva y Martín Zuñigaa Rodrigo por 6/4 y 6/3.

Además, en Semifinales, Gamondi y Rivero festejaron ante Mauricio Rivero y Joaquín De Astoreca por 7/6 y 6/2 para llegar al partido definitorio donde finalmente fue derrota en la Final.

Luego de haber alcanzado el puesto 195 del ranking FIP en 2024, Gamondi regresó a la actividad profesional en el 2026 y cerró el año con un balance más que positivo volviendo a ser protagonista.