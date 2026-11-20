La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet arrancó con los Play-Off y Racing logró un importante triunfo ante su gente.

El "Chaira" derrotó 88 a 81 a Estudiantes de La Plata en el Parque Olavarría y está a un triunfo de la clasificación al Final Four del certamen provincial.

Trabajosa victoria logró el elenco dirigido por Matías Orlando, hizo muy bien las cosas en la primera mitad, pero no lo logró repetir en el complemento y terminó sufriendo.

Había sido todo racinguista en la primera parte, con buen trabajo colectivo y conversiones cerca del aro controló las acciones y tomó la delantera del resultado con una diferencia que controló a pesar de que el "Pincha" estuvo muy certero desde la línea de tres puntos.

No logró sostener su labor en el complemento, los platenses ajustaron en defensa tras encontrarse 17 puntos abajo, dejaron sin gol a los locales y comenzaron a acercarse y a falta de 40 segundos se puso a 1 punto para darle suspenso a la definición.

Lo cerró mejor Racing y un oportuno triple de Weisbeck terminó de sentenciar la reacción del "León" y desató la algarabía del buen marco de público que se dió cita.

Importante victoria para el "Chaira" que acaricia el Final Four, pero que deberá mejorar y mucho si pretende festejar en UNO dentro de siete días.