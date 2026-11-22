Gran victoria logró Estudiantes en condición de visitante en el partido clasificatorio al Final Four del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Bataraz” se impuso 73 a 56 a Atenas en el Dante Demo y se adelantó en la serie que se definirá en Olavarría dentro de siete días. Federico Marin con 20 puntos fue el máximo anotador del partido.

Gran trabajo colectivo hizo el equipo dirigido por Mariano Iglesias para sumar un importante triunfo y estar a una victoria de la clasificación al Final Four de la competencia provincial.

Los “albinegros” construyeron una sólida victoria a pesar de un inicio desfavorable que lo encontró 8 a 0 abajo, pero promediando el primer parcial tomó la delantera en el resultado, nunca más la cedió y con el correr de los minutos se alejó más y más a pesar de los intentos de reacción del “Griego”.

Fue todo del elenco olavarriense en la primera mitad y a pesar de que los platenses esbozaron una reacción, la distancia se mantuvo en los dos dígitos de cara al descanso largo.

Atenas salió decidido a dar vuelta su deslucida imagen en el complemento y llegó a descontar mucho, pero Estudiantes no desesperó y con pases, buenas apariciones y algunos ajustes en defensa construyó una contundente conquista.

Buen aporte goleador de Federico Marin, grandes apariciones de Leandro Mateo y Facundo Rivero y el rendidor aporte de Santiago Dilascio y Mateo Rincón fueron determinantes para la victoria que deja al “Bata” a un festejo de la última instancia de la Liga Pre-Federal donde se definirá el campeón.

Síntesis Atenas (La Plata) – Estudiantes:

Estadio: Dante Demo

Árbitros: Ditatta, E. y De la Peña, E.

Atenas (56): Pagella (13), Adriani (5), Barroso (7), Mac´Allister (6), Lancieri (3) -FI- Qüin (3), Borrajo (2), Devece (6), Skliar (0), Aman (11). DT- Fernando Rivero

Estudiantes (73): Rincón (8), Dilascio (10), Arese (2), Rivero (10), Marin (20) -FI- Piccinelli (5), Silveyra (0), Mateo (18). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 13 – 24; 30 – 41; 46 – 53 y 56 – 73