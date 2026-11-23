La competencia organizada por el Consejo Federal inició con una nueva ronda de Play-Off en búsqueda de los ascensos al Torneo Federal A y Racing inició la Final regional con derrota en condición de visitante.

El equipo olavarriense se había puesto en ventaja y estuvo cerca de llevarse un resultado favorable en Ingeniero White, pero terminó cayendo en los últimos minutos ante 3 a 1 ante Huracán.

Luego del encuentro, Carlos Tavare expresó su malestar por lo sucedido: “Se nos escapa sobre el final. Veníamos haciendo un partido bueno, bastante inteligente. El primer tiempo fue muy bueno de nuestra parte. Sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, con un rival que iba a tratar de sacar ventaja de la localía y que nos iba a intentar acorralar en los primeros minutos. Hasta donde nos dejaron jugar de igual a igual, hicimos un partido muy inteligente”, expresó el entrenador.

“El encuentro se rompe en el primer tiempo con ese penal que ya lo vieron todos. No quiero hacer foco en eso, pero a partir de ahí hubo un quiebre”, sostuvo en su análisis y reconoció que el desenlace terminó siendo doloroso para el equipo: “En el segundo también arrancamos bien, sabiendo que Huracán tenía la necesidad de buscar algún tipo de diferencia. Que la encuentre sobre el final obviamente que duele”.

Sin embargo, volvió a remarcar su disconformidad con las circunstancias en las que se desarrolló el partido y diferenció los goles conseguidos por el local de la polémica arbitral.

“Más allá de que Huracán nos hace dos goles totalmente legítimos en el final, molesta no haber tenido la posibilidad de competir de igual a igual. Inclusive estoy seguro de que hubiese sido diferente el resultado”, afirmó.

Pese al golpe recibido en Ingeniero White, Tavare rápidamente puso la mirada en lo que viene ya que el “Chaira” tendrá poco descanso. El martes jugará la Final de Play-Off del Torneo Regional Amateur en una nueva edición del clásico y luego comenzará a preparar el segundo capítulo de la definición regional.

El entrenador también hizo referencia a la fortaleza de un plantel que, según destacó, supo responder ante situaciones adversas a lo largo de la temporada: “Este grupo siempre se caracterizó por fortalecerse en circunstancias totalmente contrarias. Trabajaremos fuerte en la semana y nos levantaremos como siempre”.

Por último, Tavare dejó un mensaje para los hinchas de Racing, con la expectativa de contar con un gran acompañamiento en el partido decisivo que se jugará en el estadio Buglione Martinese: “Esperamos poder tener un buen marco de público el domingo, que la gente nos pueda acompañar y ayudar. Necesitamos a la gente y que los muchachos se sientan cómodos y contentos de poder jugar y definir una final en nuestra casa”, manifestó.

Y cerró con confianza en las posibilidades de su equipo: “Tenemos muy buen material y vamos a tener la oportunidad de hacer un buen partido en nuestra casa. Esperemos que así suceda”.