Pasaron unos cuantos días de aquella despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de haber convocado a 3,5 millones de personas en Luján y la visita del papa León XIV sigue presente por sus reflexiones sobre la realidad nacional, su áurea, las inolvidables multitudes que escucharon sus mensajes, las visitas a los sectores menos favorecidos de la sociedad y tantos otros tópicos que la harán inolvidable.

Hugo Manuel Salaberry, obispo de la Diócesis de Azul, estuvo muy cerca del jefe de la Iglesia Católica. Como todos sus pares, participó de las celebraciones en Palermo, Córdoba y Luján y lo acompañó en dos momentos muy especiales como integrante de la Pastoral Social y la Pastoral Carcelaria: la visita al Cottolengo Don Orione y a los internos de la cárcel de Devoto.

“El Papa nos pidió que todos los obispos lo acompañáramos a todos los actos masivos. Después fuimos divididos en tres grupos, algunos íbamos a unos actos y otros a otros”, comentó.

De los cuatro días que León XIV permaneció en tierra argentina, a monseñor Salaberry le quedó como síntesis una idea: “El Papa no nos miró de afuera, sino de arriba”.

“Fue increíble, porque además de haber estado todo muy bien organizado, con un gran protagonismo también del protocolo de Roma que tiene medido todo al minuto y fueron unas homilías excepcionales. No tiene una palabra de más dicha, se manejó todo el tiempo con verdades y con verdades dichas sin ofender” resaltó.

Salaberry destacó en el Papa un nivel académico admirable: “Tiene un estilo de decir las cosas, de comunicar las cosas sin ofender y por eso todo el mundo las acepta. Sembró buenos ánimos y en este sentido creo que la visita es una relectura profética y la profecía en la Biblia puede ser para adelante, puede ser en el presente o puede ser en el pasado. Interpretar el paso de Dios por el hecho histórico, por la humanidad”.

El obispo de Azul comparó el efecto de las mismas palabras que pronunció León XIV si en la Argentina hubiesen salido de la boca del inolvidable Francisco, o Jorge Mario Bergoglio.

“Si hubiese venido Francisco sus dichos habrían quedado muy ligados a su persona este gesto de la Iglesia porque era de acá y ya sabemos cómo procedemos los argentinos y este no nos mira de afuera, nos mira de arriba, entonces todos adherimos, incluso los no católicos” sostuvo.

En este sentido, consideró que esta visita del Sumo Pontífice “quedó ligada a la Iglesia y está personificada en León XIV, que en su visita nos dejó con esperanzas. Se movieron 8 millones”.

Si bien monseñor Salaberry no dejó de estar cerca, en el Cottolengo Don Orione y en la cárcel de Devoto esa cercanía con el Papa se profundizó.

“No es una palabra menor la que él dice, no es un saludo menor. Él es obispo como todos, pero es el primero entre sus pares, entonces su palabra tiene una gracia especial porque está en un lugar particular, que es la silla de Pedro. Acá entramos en el ámbito de la fe y la fe que tengo la defiendo con mi vida. Yo respaldo con mi vida lo que creo. Él hace eso y quedó tan lindo demostrado, porque no impuso nada, nos dijo cosas que nos viene bien a cada uno de nosotros. ¿Cómo hizo? Porque justamente ese es el lenguaje de la Iglesia y este hombre, que es un hombre de la Iglesia, nos habló desde un lenguaje universal”, planteó.

No faltaron entre algunos sectores de la prensa operaciones en torno de que el Papa se maneja con un mismo discurso en cada país que visita, cuando quedó claro que León XIV está muy al tanto de la realidad argentina.

“Quien afirma una cosa así no tiene idea de lo que es la Iglesia. En primer lugar, en el equipo la gente que tiene para preparar todos los acontecimientos, incluso lo que va a decir, es impresionante. Es gente muy competente y de todo el mundo, por eso el discurso siempre es universal y después para cada temática se han revisado mil veces cosa que después no haya una palabra de más, como pasó cuando dijo que la Argentina tenía dos Papas y lo tuvieron que eliminar para que no lo sacaran de contexto” comentó monseñor.

Salaberry se reconoció “admirado por la vitalidad y por la cercanía” que mostró el Sumo Pontífice en su visita al extremo sur del mundo y reveló “la fiesta que se desataba a su paso. Nosotros en esa ‘burbuja papal’, por protocolo, teníamos que salir diez minutos antes o diez minutos después que él. Tanto si pasábamos antes o pasábamos después podíamos contemplar las calles repletas de gente. Una cosa increíble”.

Se refirió a aquella la cita de León XIV a Gardel y Le Pera cuando parafraseó “es un soplo la vida, como decía Francisco” y contó el momento especial que se vivió cuando todos los obispos se pusieron a cantar el tango “Volver”.

Para monseñor Salaberry no fue casual tanta identificación recíproca que se vio entre el Papa y millones de argentinos. Lo atribuyó a sus raíces paternas sicilianas (su abuelo paterno Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, quien adoptó el nombre de John Prevost, nació en Milazzo, Sicilia), su abuela paterna francesa y sus ancestros maternos afrodescendientes.

“Nació en Estados Unidos, pero es hijo de inmigrantes y además fue general de los Agustinos y por ese rol debió visitar periódicamente todas las comunidades que tiene la congregación en el mundo. Es un hombre que conoce cada rincón del planeta, todas las culturas, con una enorme cosmovisión y una formación extraordinaria. Entonces claro, esas cosas se notan” enfatizó.

Y como saldo personal de esta visita Papal a la Argentina, monseñor Salaberry rescató que “León XIV sembró la semilla de la esperanza. Si hubo un millón trescientos mil jóvenes en Palermo lo que sería si esos chicos se pusieran a trabajar por un futuro mejor. Nos despertó el asombro, nos hizo volver a creer, nos puso en el camino. Nos pasa de todo; como dijo Scaloni ‘acá en la Argentina todo es difícil’, pero yo amo a mi país y el Papa fortaleció lo que siento por esta tierra”.