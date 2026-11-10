Gran número de atletas locales corrieron la Media Maratón de Mar del Plata

La carrera que forma parte de la New Balance Race Series y presenta un circuito costero con distancias de 21, 10 y 5K volvió a ser muy convocante y representantes de grupos olavarrienses no se perdieron la fiesta pedestre.

Laureano Rosa y Sofía Luna se quedaron con los 21K, mientras que Agustín Contreras y María Luz Rosat ganaron los 10K.

En la distancia principal, y en la clasificación por categorías, hubo podios para Rosana Luisetti que ganó y Nerina Morales que fue segunda, pero también hubo podios para Marcos Peñalva y Gustavo Cortondo en los 10K que fueron segundos en su franja etaria y para Alfredo Ardiles que fue el segundo atleta en cruzar el globo de llegada ratificando su buen momento.

En los 21K, la delegación olavarriense estuvo compuesta por Cecilia Pitaro, Jessica Menon, María Picazo, Matías Gonzalez, Martín Rivero, Patricia Bevaqua, Maximiliano Vazzano, Laura Pastor, Marisa Coronel, Marcelo Benítez, Kevin Baffi, Anabel Spina, Camila Gómez y Damián Alcobedo.

Miguel Cilley, Maria Emilia Sagardoburuy, Melisa Corridoni, Nicolás Loviso, Santiago Sgrilleti, Leandro Echezuri, Omar Elsegbe, Gastón Mendoza, Santiago Armendano, Silvina Begbeder y Camila Letier también lograron cruzar el globo de llegada en la distancia mayor.

Por otro lado, en los 10K estuvieron Claudia Begovic, Jessica Laborde, Guadalupe Mandagaran, Luciana Las Heras, Valeria Nasello, Marcelo Gallo, Alejandra Pucheta, Andrea Blando, Sandra Maidana, Romina Altamirano y Leonor Centellas.

También fueron parte del desafío costero Valeria Guerrero, Dolores Cantoni, Evelyn Bidart, Paola Bahl, Ángel Fleitas, Sebastián Hagg, Fabián Menguil, Andres Álvarez, Leo Wilbert, Gisela Cance y Sebastián Hagg.