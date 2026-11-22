La historia de Vicente Barberini en Racing tuvo un comienzo particular y una continuidad que seguramente no estaba en los planes del delantero. Fue el único refuerzo que incorporó el Chaira para afrontar la segunda parte del Torneo Regional Amateur y, después de sumar minutos desde el banco frente a Argentinos de 25 de Mayo, tuvo su primera oportunidad como titular en el partido de ida de los cuartos de final ante Estudiantes.

Sin embargo, aquella presentación terminó antes de lo esperado. Promediando el primer tiempo fue expulsado en una acción que generó mucha polémica y, posteriormente, recibió tres fechas de suspensión. Una sanción que lo dejó afuera de los compromisos decisivos frente a Estudiantes y Deportivo Norte, por lo que recién podría volver a estar disponible en una hipotética final regional.

Ese momento llegó y Barberini tendrá la posibilidad de volver a ponerse la camiseta de la estrellita. Una oportunidad que esperaba desde hace varias semanas.

“Las dos cosas”, respondió cuando se le consultó si le generaba mayor alegría disputar una final o volver a jugar. Y agregó: “Uno venía acá para jugar, para competir, para ayudar a los chicos que venían haciendo un buen torneo y lamentablemente no tuve la oportunidad de estar en los últimos tres partidos”.

El regreso tendrá una dificultad adicional: la falta de ritmo futbolístico. Al no estar habilitado para competir en el torneo local, el atacante no pudo sumar minutos durante su ausencia en el Regional.

“Fue una situación complicada porque no puedo competir en la liga local y cuesta un poco seguir con ritmo. Además, los chicos vienen con mucha competencia y en la semana las cargas no son muy altas. Trabajamos con el profe para mantenernos y llegar a estos partidos de la mejor manera”, explicó.

De cara al primer compromiso frente al conjunto de Ingeniero White, Barberini destacó la confianza que existe dentro del plantel y la importancia de conseguir un resultado que permita definir la serie en Olavarría.

“Tenemos la fe y la confianza de que va a ser una serie buena para nosotros. Habrá que pensarla y plantearla de buena manera como para tratar de venir a definirla acá”, señaló.

Racing llegará a esta instancia con varias bajas producto de las expulsiones que sufrió en sus últimas presentaciones. Una situación que no pasa inadvertida, aunque el delantero prefirió poner el foco en la respuesta colectiva que tuvo el equipo para superar cada obstáculo.

“Nosotros queremos estar un poco ajenos a eso también. Hay decisiones que no dependen de nosotros. Si bien es un plantel amplio, los chicos son muy positivos en ese sentido. Más allá de las cosas que han pasado, se tomaron todo de buena manera y pudieron sacar los partidos adelante, que no eran para nada fáciles. Por eso mismo Racing está en esta fase”, analizó.

La clasificación ante Deportivo Norte también tuvo a Barberini como espectador, aunque su acompañamiento fue desde otro lugar. La definición por penales en Mar del Plata le tocó vivirla detrás del alambrado, siguiendo cada movimiento con la expectativa de volver a ser protagonista.

“La viví con muchos nervios, con ganas de que primero los chicos hagan un buen partido como para que en algún momento me pueda llegar a tocar a mí. El club tuvo el buen gesto de permitirnos viajar a Mar del Plata con el plantel y pudimos acompañar desde otro lado, tirando siempre buenas energías para los chicos. Por suerte se pudo dar y ahora vamos a jugar una final”, recordó.

Sobre las características que tendrá el primer enfrentamiento y la necesidad de afrontar una serie con tanto en juego, el atacante sostuvo que será un partido diferente a los anteriores.

“Es un partido aparte. Una final que te va a llevar a jugar por el ascenso, que no es poca cosa, y la vamos a afrontar como tal. Se va a jugar al límite, tampoco podés estar pensando todo el tiempo en eso. Más allá de que obviamente han pasado cosas que no fueron buenas para el plantel o para el grupo, ahora no nos queda otra que afrontar la situación”, expresó.

En su primera experiencia futbolística en Olavarría, Barberini también tuvo palabras de reconocimiento para el club y sus compañeros. A pesar de que su participación deportiva no fue la que imaginaba cuando llegó, valoró especialmente la recepción que tuvo desde el primer día.

“Siempre que tengo la posibilidad de decirlo, lo hago. Me encontré con una ciudad muy linda. El grupo me lo hizo fácil porque las condiciones deportivas en lo personal no fueron las mejores. Los chicos me ayudaron bastante en el día a día”, manifestó.

Y completó su mirada sobre la institución: “Me encontré con un club espectacular. Se comportan de excelente manera, tanto los chicos que trabajan en el club como la gente que acompaña. Un espectáculo”.

Con la posibilidad de volver a tener participación, Barberini tiene claro qué resultado le gustaría conseguir en Ingeniero White. Aunque sabe que será importante administrar los momentos del encuentro, la intención es salir a buscar la victoria desde el comienzo.

“La verdad, ganar como primera opción. Tenemos que ir a hacer un partido inteligente, pero lo vamos a salir a buscar desde el primer minuto. Con ganas de traer un buen resultado para Olavarría y definirlo acá con toda la gente”, concluyó.

Después de una llegada que tuvo más obstáculos que minutos en cancha, Vicente Barberini tendrá finalmente su oportunidad en el momento más importante del recorrido de Racing.

La final regional le ofrece una nueva posibilidad de ser protagonista y aportar desde adentro en la búsqueda del ascenso.