El centro de la Ciudad tuvo su festejo ya que un importante número de hinchas festejó la consagración de Boca Juniors en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana y consumada la victoria, Olavarría festejó la obtención de una nueva estrella.

Alrededor de un centenar de personas se acercaron al centro de la Ciudad para festejar la victoria del equipo que volvió a festejar en el plano internacional tras 18 años con los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

La lluvia no fue impedimento para que un importante grupo festeje con cánticos, banderas y mucha emoción.