En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó la primera instancia del Campeonato del Club Match Play que reúne a los mejores jugadores del año en cada categoría.

Con un gran clima dentro del campo de golf de Estudiantes y con una jornada agradable que acompañó durante todo el juego, el Campeonato del Club puso primera y definió a los semifinalistas que competirán este domingo por el pasaje a la final.

En el arranque, por la Primera Categoría, Néstor Leiva le ganó uno arriba a Martiniano Diaz y se enfrentará en semifinales a Alberto Duarte quién venció cuatro arriba y tres hoyos a jugar a Germán Benítez.

Por su parte, Juan Ignacio Messineo le ganó en el hoyo 19 a Marcos Ferreira y Juan Manuel García Pinto le ganó a Walter Francisco Vega seis arriba y cuatro hoyos a jugar.

En Semifinales de la categoría más importante de la entidad "albinegra", se enfrentarán Juan Ignacio Messineo y a Juan Manuel García Pinto.

En la Segunda Categoría Emiliano González le ganó cinco arriba y tres hoyos a jugar a Hernán Carroze; Juan José Diaz venció a Ramiro Derdoy siete arriba y cinco hoyos a jugar y Miguel Díaz le ganó a José González dos arriba y un hoyo a jugar mientras que Lucas Pagano superó a Leonardo Patané en el hoyo 19.

Por lo tanto, las semifinales de la Segunda Categoría medirán a Emiliano González frente a Juan José Díaz y Miguel Díaz se enfrentará a Lucas Pagano.

Finalmente, por la Tercera Categoría Fabián Pirola le ganó a Fabián Palacios por dos arriba y un hoyo a jugar; Jorge Blando venció a Christian Correa por ocho arriba y seis hoyos a jugar; Gustavo Belachur le ganó siete arriba y cinco hoyos a jugar a Antonio Álvarez y Felipe Arena venció a Fabian Bahl seis arriba y cinco hoyos a jugar.

Fabián Pirola jugará frente a Jorge Blando y Gustavo Belachur frente a Felipe Arena en Semifinales.

La actividad seguirá este domingo con el desarrollo de las semifinales y la definición de los finalistas del Campeonato del Club Match Play Premio “Memorial Juan Minvielle”.

Fuente: Prensa CAE