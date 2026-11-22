Apareció el viernes con un sobre de papel madera mientras los dirigentes de Racing cortaban tickets para la platea techada y las tribunas de cemento, en la preventa de entradas para la revancha de Racing con Huracán de Ingeniero White, dentro de una semana.

Algunos conocían la cara de ese hombrecito pequeño, con la emoción pintada en su rostro y ganas de contar cosas. Otros no. Abrió la boca del sobre y de su interior sacó una serie de recortes del diario El Popular del día posterior a la consagración de Racing en el campeonato de Olavarría de 1963.

Coincidencias con este presente de los chairas: aunque el torneo se jugó todos contra todos, el título se definió en la última fecha con Estudiantes. Igualaron 2-2 el 17 de noviembre en el viejo estadio del Parque Olavarría (donde hoy está la cancha auxiliar “Oscar Núñez”) y con 34 puntos sobre 33 de su clásico rival Racing terminó dando la vuelta olímpica..

“Yo era 6 y ese fue uno de los mejores equipos de la historia de Racing” contó, no sin razón, Hugo Merlino tuvo la oportunidad de meterse un puñado de partidos en una formación plagada de estrellas foráneas: Arnaldo Balay había sido figura en Racing de Avellaneda y campeón de la Copa América 1955 con la selección nacional; De Mario fue figura en Lanús; el “Colorado” López venía de ser figura en el fútbol argentino.

Su arquero era el recordado Jorge Venier; en su puesto estaba nada menos de Oscar Núñez, uno de los más grandes futbolistas que dio Olavarría y otros apellidos ilustres del fútbol de la Ciudad como Giacomasso, Armendado, Martínez, Velo, el “Turco” Halle. “En esa época la cancha se llenaba todos los domingos. Nosotros teníamos dos acoplados y los traíamos acá” recordó señalando la ubicación donde hoy se levanta el gimnasio. “No entraba un alma en la cancha” acotó.

“Vengo muy poco a la cancha, porque ando complicadito de salud. Pero lo escucho, lo sigo” confió Hugo, que toda su vida vivió en Colón y Cerrito, cruzando la calle con el Parque.

A su modo, se acercó hasta la preventa para ayudar al club de todos sus 84 años. “Y a mostrar a los más jóvenes estos recortes y estas fotos. Tengo más fotos, pero las debería buscar. Esto es un recuerdo extraordinario para mí” dijo, y la voz se le empezaba a entrecortar y los ojos a mostrar un brillo por fuera de lo común.

“Esto me emociona -confirmó-, qué quiere que le diga. Yo vivía acá adentro”.

“Ibamos a jugar en tercera y salíamos al mediodía en los coches de los dirigentes para las sierras. Me acuerdo de todo, de cuando estaba la pista de baile acá, donde estaban las canchas de bochas. Para allá había un boulevard y después empezaron a romper para hacer el balneario. Son muchos recuerdos. Si me pongo a pensar, tengo un montón” contó.

Hugo está al tanto del actual recorrido de Racing: “Tengo mucha confianza en este equipo, pero nos están pasando cosas muy extrañas. Como a este muchacho (Pablo Mujica) que le mostraron una amarilla al minuto y cuando al árbitro se le antojó otra. Son muchas contras, muchas dificultades. Imagínese, con lo que pasó en Mar del Plata”.

En el fútbol argentino -por lo menos- hay una máxima que se repite en todos los rincones del país: no hay un presente de grandeza sin una historia que esté a su altura.