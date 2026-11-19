El Tribunal de Penas del Consejo Federal se expidió sobre las expulsiones del último fin de semana y Racing recibió, nuevamente, duras penas.

Pablo Mujica recibió cuatro fechas de suspensión y Nadir Hadad fue castigado con dos partidos. Santiago Izaguirre, además, deberá cumplir las cuatro jornadas impuestas.

Los futbolistas "Chairas" aparecen entre los más castigados y Pablo Mujica se despidió el último sábado tras su expulsión en Mar del Plata.

En el mismo duelo donde el elenco racinguista clasificó a la Final de la Región Pampeana Sur, fue expulsado Nadir Hadad una vez finalizado el encuentro y recibió 2 fechas por lo que no disputará la serie ante Huracán.

Por otra parte, el Consejo Federal resolvió rechazar el recurso presentado por Racing, a través de la Liga de Fútbol de Olavarría, solicitando la reconsideración de la sanción impuesta a Santiago Izaguirre.