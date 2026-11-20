A un muy buen ritmo comenzó este viernes en el ingreso al Parque Olavarría la venta de entradas para la revancha de la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur, que disputarán el domingo 29 de noviembre en el estadio “José Buglione Martinese”, Racing y Huracán de Ingeniero White.

A pesar del tiempo que resta para el día del partido y de que aún no empezó la serie (será este domingo desde las 20, en el estadio del puerto de Bahía Blanca) fue incesante desde las 17 el desfile de hinchas de Racing y los que no lo son también para adquirir los boletos de la tribuna techada “José Lucio Paramio”, la lindera de cemento o la que da espaldas a la calle Cerrito.

De acuerdo con lo anticipado en las redes sociales del club, las localidades para la tribuna de la calle Cerrito tendrán un costo de 15 mil pesos, al igual que para la tribuna de cemento que da espaldas al arroyo Tapalqué y las de la platea techada 20 mil pesos.

A la par, y siguiendo con la tradición de las últimas semanas, también se puso a la venta el bono donación de un lechón listo para la mesa, costo de 3 mil pesos la unidad, 5000 pesos dos números y se sorteará este viernes a las 21.

Las populares se pondrán en venta más cerca del día del partido, cuyo horario podría ser a las 17 o a las 20.