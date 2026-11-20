Racing y Estudiantes inician los Play-Off de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet con el objetivo de ubicarse entre los cuatro mejores de la competencia.

Racing, que finalizó en el segundo puesto de la Zona Sur, tendrá un duro desafío frente a Estudiantes de La Plata, el número uno del Grupo B de la Zona Norte y comenzará este viernes la serie en condición de local.

Las acciones tendrán lugar en el Parque Olavarría desde las 21:00 con arbitraje de una dupla de Tres Arroyos antes de jugar la Revancha en la capital de la Provincia.

Por su parte, Estudiantes, que se quedó con el primer puesto de la Zona Sur, tendrá como rival a Atenas de La Plata. El “Bata” comenzará la serie como visitante, ya que el primer encuentro se disputará este sábado desde las 21:00 en la ciudad de las diagonales.

Luego, la definición se trasladará al Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, donde el equipo “albinegro” tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su público o disputar un eventual tercer partido.

Ambas series serán la instancia previa al Final Four, definición de la Liga Pre-Federal 2026 que tendrá lugar desde el 12 de diciembre.