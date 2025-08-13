Copa Sudamericana: América arrancó los Octavos con derrota

En Colombia, el América de Gabriel Raimondi inició los Octavos de Final de la Copa Sudamericana y fue con derrota ante Fluminense.

América cayó 2 a 1 ante el “Flu” en condición de local en los primeros 90 minutos de la llave de Play-Off del segundo certamen más importante del continente.

El marcador se abrió rápidamente a favor de Fluminense tras un insólito gol en contra de Yerson Candelo a los seis minutos de partido y diez minutos más tarde, Agustín Canobbio aprovechó un error defensivo de América de Cali y, con una gran definición, amplió la ventaja para el equipo de Brasil.

A minutos de finalizar el encuentro, Cristian Barrios convirtió el descuento para el conjunto dirigido por el entrenador olavarriense.