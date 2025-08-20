América, eliminado de la Copa Sudamericana

América de Cali se despidió en Octavos de Final en el segundo torneo más importante del continente al perder, nuevamente, contra Fluminense.

El equipo “Escarlata” perdió 2 a 0 ante Fluminense en la revancha de la llave de Play-Off y se despidió de la competencia con un 0-4 en el global.

Los goles del equipo brasilero fueron marcados por Kevin Serna a los 23 minutos y Matheus Martinelli Lima a los 56 minutos para decretar la eliminación del elenco que dirige el olavarriense Garbiel Raimondi.

Consumada la derrota, Raimondi, habló en la rueda de prensa: "El equipo dio todo en cancha, pero nuevamente hubo errores que nos costaron de entrada. Pagamos errores que ante equipos de tanta jerarquía no se pueden cometer".

Por otro lado, los medios colombianos no dejaron de consultarle al olavarriense por su futuro ya que quedó eliminado de la Copa Sudamericana perdiendo los dos partidos de la serie de octavos de final ante Fluminense y en la Liga están en el puesto 18 con 4 puntos de 15 posibles. "Nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida. No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido", sentenció Raimondi.

Fuente: noticiasrcn