En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos para completar la 31° fecha del torneo anual en dos categorías.

Martín González con 31 golpes y por desempate automático se impuso a Iván Recabarren y ganó en Hasta 24 de Hándicap. Adolfo Mosescu con 32 golpes completó el podio.

En De 25 al Máximo, la victoria fue para Mariano Palacios con 29 golpes y lo escoltaron Maximiliano Musumeci con 30 golpes y Hugo Montero con 33 golpes.

La jornada también tuvo un momento especial con un hoyo en uno de Adolfo Mosescu, quien logró la hazaña en el hoyo 7, un par 3, utilizando un tiro medido de drive.

La actividad continuará durante el “finde” largo con uno de los certámenes más importantes del calendario albinegro que es el Campeonato del Club Match Play, que, durante sábado, domingo y lunes se disputarán los cuartos de final, las semifinales y las finales para conocer a los ganadores de la temporada en esta modalidad mano a mano. A su vez, para quienes no lo disputen, habrá dos Torneos en paralelo, uno el sábado y otro el domingo.

Fuente: prensa CAE