El 105° festival “Al Estilo Carlos López” con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo cerró el 2026 con una docena de peleas y ocho triunfos para representantes de los gimnasios locales.

En el triple fondo amateur dispuesto por la organización, el único festejo fue el de Bruno Marín. El representante de Benito Box se impuso en fallo unánime al chubutense Ariel Martínez.

Por otro lado, hubo derrotas de Carlos Sánchez del gimnasio de Tito Videla y para Junior Bargas de Matadero Box que se sumaron a las caídas de Ian Acuña, Tomás Uvilla y Erik Tobio.

Distinta fue la suerte de Emilio Barrios, Rodrigo Vásquez, Rodrigo Nievas, Yesica Young, Martina Ottogalli, Diego Requena y Tomás Coca que terminaron el año olavarriense con los brazos en alto.

Los resultados:

Ian Acuña (Benito Box) no pudo con Lautaro Burgos (Azul)

Tomás Uvilla (Uvi Box) perdió con Emilio Barrios (Pendas box)

Rodrigo Vásquez (Benito Box) ganó por RSC a Mateo Gaitán (Azul)

Tomás Kuhn (Oto Box) empató con Fernando Balbuena (Rauch)

Rodrigo Nievas (Videla Box) le ganó a Santiago Galván (Tandil)

Yesica Young festejó ante Luz Caballero (Buenos Aires)

Erik Tobio (Matadero Box) perdió con Kevin Ferrara (Pendas Box)

Martina Ottogalli (Benito Box) venció a Abigail Leroux (La Plata)

Diego Requena (Matadero Box) le ganó a Esteban Fabrique (Bahía Blanca)

Tomás Coca (Turco Box) se impuso Diego James (Chubut)

Carlos Sánchez (Videla Box) no pudo con Tiziano Costa (Punta Alta)

Bruno Marín (Benito Box) derrotó a Ariel Martínez (Chubut)

Junior Bargas (Matadero Box) perdió con Federico Santillán (Bolívar)