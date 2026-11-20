El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inicio la 13° fecha con las consagraciones de Ferro y Estudiantes.

En el Domingo Colasurdo hubo festejos por duplicado y que Ferro se consagró campeón en Novena y Estudiantes en Octava en lo que fueron los tres primeros partidos de la última fecha.

La programación tendrá continuidad el venidero sábado donde se conocerán los campeones de Décima y Sexta ya que en Quinta, había festejado Racing.

Los resultados:

En Décima:

Ferro 0 – 2 Estudiantes

En Novena:

Ferro 2 – 1 Estudiantes

En Octava:

Ferro 1 – 5 Estudiantes