El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inicio la 13° fecha con las consagraciones de Ferro y Estudiantes.
En el Domingo Colasurdo hubo festejos por duplicado y que Ferro se consagró campeón en Novena y Estudiantes en Octava en lo que fueron los tres primeros partidos de la última fecha.
La programación tendrá continuidad el venidero sábado donde se conocerán los campeones de Décima y Sexta ya que en Quinta, había festejado Racing.
Los resultados:
En Décima:
Ferro 0 – 2 Estudiantes
En Novena:
Ferro 2 – 1 Estudiantes
En Octava:
Ferro 1 – 5 Estudiantes