En la previa de lo que será el regreso de una categoría nacional a Olavarria, el TC2000 se acercó a la comunidad con una actividad promocional que reunió a una importante cantidad de personas en el centro de la ciudad.

La presentación, organizada en conjunto por la categoría y el Automóvil Moto Club Olavarría, se desarrolló en el Paseo Jesús Mendía, bajo las escalinatas del Palacio Municipal. Allí, los vecinos pudieron disfrutar de la exhibición de los vehículos de competición, autos clásicos y compartir un momento con algunos de los protagonistas del fin de semana.

Entre las presencias destacadas estuvieron Gabriel Ponce de León, triple campeón argentino de TC2000, y Franco Vivian, actual piloto del equipo YPF y uno de los protagonistas de la lucha por el campeonato.

También tuvieron su espacio los representantes locales que serán parte de la programación. Nicolás Villamayor tomó contacto con el público en la previa de su debut en la categoría, donde hará su presentación con el equipo Honda, mientras que Facundo Medina también dijo presente antes de afrontar su participación en la Fórmula Nacional.

De esta manera, el TC2000 comenzó a palpitar su regreso al Autódromo Hermanos Emiliozzi con una actividad que permitió acercar la categoría a los olavarrienses y anticipar lo que será un fin de semana de automovilismo nacional en la ciudad.