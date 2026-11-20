Siguen las destacadas actuaciones de los representantes de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” en las citas de selectivos y en condición de local, el equipo de Tercetos de Tercera clasificó al Provincial.

En la cancha N°1 del Club Atlético Sierra Chica, la Selección de Olavarría venció a Bolívar en el duelo al mejor de tres partidos y logró la clasificación al Campeonato Provincial a disputarse en La Plata.

El equipo compuesto por Cristian Vera, Braian Bahl, Nicolás Velázquez y Mariano Gabriel se impuso 15 a 10 en el estreno ante Bolívar, cayó luego por 15 a 12 y en el tercer y definitorio duelo, se impuso por 15 a 4.