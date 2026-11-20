En La Reja, Moreno y con deportistas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico y Argentina se completó la competencia internacional que tuvo destacadas actuaciones olavarrienses.

Entre los resultados más importante de la delegación local a cargo del profesor Lucas de Rosa, hubo medalla de oro en Combate categoría kyu B para Sofía Ruschetti y Giuliana Ruschetti y en Kyu A para Sabrina De Rosa.

En Kata categoría Kyu B también hubo medalla de plata para Sofía Ruschetti y en kyu A, Sabrina de Rosa logró el segundo puesto y Uma Gutiérrez el tercero.