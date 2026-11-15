Púgiles locales se subieron al ring en Tres Arroyos y Tandil

Púgiles de “FB Box” tuvieron un destacado fin de semana en dos festivales amateur con un triunfo y un empate y el representante de Matadero Box, perdió.

En el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos, y con la organización del gimnasio Ranchos, hubo un Festival amateur-profesional con triunfo para el deportista de Olavarría.

Rodrigo Vázquez le ganó por Referí Suspende Combate a Matías Gonzales de Reta, en un duelo pautado dentro de la categoría hasta 59 kilos.

Por otro lado, en el Polideportivo del Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud de Tandil, hubo dos locales sobre el cuadrilátero del evento organizado por JAF Promotions que tuvo dos combates profesionales.

Dentro de la programación amateur, Jessica Young de FB empató con la tandilense Sharon Dobal, en la categoría Hasta los 57 y Eric Tobio, del gimnasio Matadero, enfrentó a Gabriel Gancedo y perdió en las tarjetas en la categoría reservada Hasta 70 kilos.