Organizado por Carlos López y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo, llega el último evento del 2026 con una docena de peleas amateur en instalaciones “Fortineras”.

En las instalaciones del Campo de Deportes “Diego Armando Maradona” se llevó a cabo el lanzamiento del 105° festival al “Estilo Carlos López” con la presencia del organizador, púgiles de los gimnasios participantes y autoridades municipales.

En el salón de fiestas de El Fortín se completará el último evento del año con inicio a las 21:00 e interesantes combates sobre el ring destacándose el triple fondo con tres representantes locales como protagonistas.

En el último duelo de la programación, Junior Bargas se las verá con el bolivarense Federico Santillán, pero previamente se subirán al cuadrilátero, Carlos “Cali” Sánchez y Bruno Marín.

En el 105° festival habrá representación de ocho gimnasios olavarrienses y púgiles que llegarán desde Azul, Rauch, Tandil, La Plata, Bahía Blanca, Chubut y Bolívar.

La programación:

Ian Acuña (Benito Box) vs Lautaro Burgos (Azul)

Tomás Uvilla (Uvi Box) vs Emilio Barrios (Pendas box)

Rodrigo Vásquez (Benito box) vs Mateo Gaitán (Azul)

Tomás Kun (Oto Box) vs Fernando Balbuena (Rauch)

Rodrigo Nievas (Videla Box) vs Santiago Galván (Tandil)

Erik Tobio (Matadero Box) vs Kevin Ferrara (Pendas Box)

Martina Ottogalli (Benito box) vs Abigail Leroux (La Plata)

Diego Requena (Matadero box) vs Esteban Fabrique (Bahía Blanca)

Tomás Coca (Turco box) vs Diego James (Chubut)

Fondo:

Carlos Sánchez (Videla Box) vs Tiziano Costa (Punta Alta)

Bruno Marín (Benito Box) vs Ariel Martínez (Chubut)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Federico Santillán (Bolívar)