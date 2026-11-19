Estudiantes, con su equipo Sub13, completó su participación en la competencia organizada por el Consejo Federal.

El “Bataraz” recibió a El Taladro de Las Flores por la sexta fecha del certamen federal. El resultado fue 1 a 1 y marcó el fin del recorrido del “Bata” en la competición en la que fue el único representante de Olavarría.

El gol del equipo “albinegro” lo convirtió Octavio Merlos Castex y determinó el empate frente a El Taladro que marcó la eliminación del representante local.

Fuente: prensa CAE