Jugadores del Club Estudiantes viajaron a Bahía Blanca para ser parte de la convocatoria de la Confederación Argentina de Hockey para deportistas con proyección.

Los cuatro jugadores “albinegros” formaron parte de las actividades correspondientes a las categorías Sub16 y Sub19 caballeros. Tomás Pistasoli, Francisco Amoroso Alcaza e Ignacio Ruiz participaron en Sub16, mientras que Jordi Brown integró la convocatoria de Sub19.

La actividad se llevó adelante en dos jornadas y representó la última instancia regional del año dentro del programa nacional, que tiene como objetivo detectar talentos, realizar un seguimiento de los jóvenes deportistas y acompañar su desarrollo dentro de la disciplina.

Fuente: prensa CAE