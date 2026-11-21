Se recuerda que este domingo 22 de noviembre Colonia Hinojo volverá a ser sede de la Bier Fest, un evento que pone en valor las raíces y el legado de las tradiciones alemanas. La propuesta es organizada por la Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga, con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.

El evento se realizará desde las 18 horas, con escenario principal sobre Juan Scharle y avenida De los Fundadores, donde se desarrollará una celebración con identidad, tradición y gastronomía típica alemana.

La fiesta contará con cantina, productores cerveceros locales, música en vivo, danzas tradicionales, artistas, artesanos y diversas actividades culturales.

Cronograma:

_ 19:00 Taller danzas alemanas de Colonia Hinojo Wir bringen Freude.

_ 19:30 Zumba local “Rumba con Emi”

_ 19:45 Zumba Sierras Bayas

_ 20:00 Show del Spicher

_ 20:15 Taller folklore local

_ 20:30 Ensamble Popular Municipal “Maestro Octavio Sabatini”

_ 21:30 Al ritmo de Pablo y Leo