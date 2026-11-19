Representativos de Estudiantes completaron su participación en los Torneos organizados por la Federación Tandilense de Hockey y se destacó la consagración del equipo Sub16 masculino.

Los Sub16 albinegros se consagraron campeones del Torneo de la Federación Tandilense de Hockey (FTH), luego de completar una gran jornada de Play-Off en condición de local.

Con dos victorias ante UNCAS y MDQ 06, los dirigidos por Francisco Amoroso coronaron una temporada sobresaliente y se quedaron tanto con la fase regular como con la definición del certamen.

La jornada consagratoria inició con triunfo del “Bata” ante UNCAS por 2 a 0 con goles de Francisco Amoroso Alcaza e Ignacio Ruiz y luego derrotaron a MDQ 06 para quedarse con el título. Fue 3 a 1 con goles de Juan Pedro Siple, Francisco Amoroso Alcaza e Ignacio Ruiz.

Hubo reconocimientos individuales en la ceremonia de premiación. Francisco Amoroso Alcaza fue elegido como el mejor jugador del torneo y, además, se quedó con el reconocimiento al máximo goleador, con 10 tantos. Por su parte, Tomás Pistasoli fue distinguido como el mejor arquero de la competencia, completando una destacada participación individual de los jugadores albinegros.

Por otro lado, durante el transcurso del sábado, la rama femenina participó de la ronda de Play-Off en las instalaciones de Los 50 y UNCAS de Tandil.

El mejor resultado fue el de la categoría Sub16 que se impuso 2 a 1 ante Independiente de Tandil para lograr la clasificación a la Final de los Play-Off donde enfrentará a Remo de Azul. Elena Arcumano y Juana Ripoll fueron las autoras de los goles “albinegros”.

Por su parte, las Sub14 enfrentaron a UNCAS de Tandil y cayeron por 5-0, resultado que determinó el sexto puesto para las albinegras en el certamen y las Sub19, culminaron su temporada con el quinto lugar de la clasificación al derrotar por 3-0 frente a UNCAS. Los goles fueron convertidos por Emilia Martínez Amoroso, Martina Sosa Coscia y Elena Arcumano.

Fuente: prensa CAE